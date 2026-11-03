VASAGLE CUSTOS Collezione - Libreria Scaffale a 6 Ripiani, Portaoggetti, Organizzatore con Scomparti, Ripiani Aperti e Regolabili, per Soggiorno, Ufficio, Camera da Letto, Marrone Cammello LBC166T50
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Caratteristiche
- Semplice e moderno, perfetto ovunque: Dalla Collezione CUSTOS, unisce angoli retti con linee nette per un look raffinato che si inserisce facilmente nella tua casa. Abbinalo ai mobili coordinati per uno spazio armonioso
- Ripiani regolabili: Il primo, il terzo e il quarto ripiano possono essere regolati su 3 altezze (in alto o in basso di 3 cm), rendendo la distanza tra i ripiani tra 22,1-27,9 cm, per inserire facilmente libri grandi, opere d'arte o scatole portaoggetti
- Costruita per durare: Realizzata con pannelli di truciolato di 1,5 cm di spessore, la nostra libreria promette una resistenza di lunga durata e può sostenere fino a 10 kg su ogni ripiano
- Stabile e sicuro: Il pannello posteriore ad incastro e la struttura ad H aumentano la stabilità dello scaffale portaoggetti. Il kit antiribaltamento incluso consente di fissarlo alla parete per un utilizzo sicuro
- Facile da assemblare: Nessun assemblaggio difficile. Grazie alle parti numerate e alle istruzioni dettagliate e facili da seguire, riuscirai a montare questo scaffale in pochissimo tempo
Dettagli
- Colore
- Marrone Cammello
- Formato
- 6 Ripiani (60L x 160.7H cm)
In breve
VASAGLE CUSTOS Collezione - Libreria Scaffale a 6 Ripiani, Portaoggetti, Organizzatore con Scomparti, Ripiani Aperti e Regolabili, per Soggiorno, Ufficio, Camera da Letto, Marrone Cammello LBC166T50 costa 60,47 € su Amazon.it, rispetto a 75,59 € di prezzo precedente (risparmio 15,12 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 3 novembre 2026 alle 19:49; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 476 recensioni.
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