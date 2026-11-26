adidas Unisex - Adulto Baseball Lightweights Metal Hat, Legend Ink, L-XL
4,6 su 5 su Amazon, 2.651 recensioni
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Caratteristiche
- Taglia unica
- 100% poliestere (riciclato)
- Visiera preformata di lunghezza media
Dettagli
- Colore
- Legend Ink
- Formato
- L-XL
In breve
adidas Unisex - Adulto Baseball Lightweights Metal Hat, Legend Ink, L-XL costa 9,99 € su Amazon.it, rispetto a 18,00 € di prezzo precedente (risparmio 8,01 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 21:23; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 2.651 recensioni.
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