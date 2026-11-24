Fanta Senza Zuccheri, Aranciata, Bevanda Analcolica, 24 Lattine da 330 ml | Con succo di arance italiane, senza zuccheri aggiunti e conservanti, riciclabile
4,6 su 5 su Amazon, 140 recensioni
-30% 13,40 €
Prima
19,16 €, risparmi 5,76 €
Prezzo rilevato su Amazon il : su Amazon può essere cambiato.
Caratteristiche
- Un gusto unico: prova tutto il gusto irresistibile di Fanta, prodotta in Italia con succo di arance 100% Italiane, con zero zuccheri e zero calorie
- Un sorso di storia: inizia nel 1955 a Napoli, dove la ricetta originale si è arricchita dell’ingrediente più prezioso, l’autentico succo d’arancia
- Tutti i packaging delle bevande a marchio The Coca-Cola Company sono 100% riciclabili
- Fanta Zero Zuccheri gusto arancia è la bevanda per prendere la vita con leggerezza e divertimento, per tutte le anime giocose e giovani. Si abbina bene con tutti gli snack
- All'interno della confezione: 6 lattine da 330ml di Fanta Zero Zuccheri Arancia, da stappare in buona compagnia, sempre pronta da gustare quando e come vuoi
Dettagli
- Formato
- 330ml x 24 lattine
- Pezzi nella confezione
- 24
In breve
Fanta Senza Zuccheri, Aranciata, Bevanda Analcolica, 24 Lattine da 330 ml | Con succo di arance italiane, senza zuccheri aggiunti e conservanti, riciclabile costa 13,40 € su Amazon.it, rispetto a 19,16 € di prezzo precedente (risparmio 5,76 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 09:48; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 140 recensioni.
Informativa sulle offerte
In qualità di Affiliato Amazon, InfoOggi riceve un guadagno dagli acquisti idonei: se compri da un link di questa pagina, potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te.
I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.