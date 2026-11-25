Philips Water Filtro caraffa +4 cartucce filtranti di ricambio Anticalcare+, FINO AL 50% IN PIÙ DI RIDUZIONE DELLA DUREZZA, flusso rapido, bianco, 2,6 litri, timer elettronico
4,4 su 5 su Amazon, 605 recensioni
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Caratteristiche
- PROTEZIONE MIGLIORE: Con il 50 % in più di resine a scambio ionico, il filtro Philips Anticalcare+ offre prestazioni di addolcimento dell’acqua migliorate per le zone con acqua dura, fornendo acqua fresca e pura e gustose bevande calde e fredde, oltre a prolungare la durata del bollitore grazie alla prevenzione dell’accumulo di calcare.
- FILTRAZIONE SUPERIORE: tecnologia ad alte prestazioni che consente un filtraggio dell'acqua più veloce del 20% e una maggiore riduzione del calcare rispetto a modelli simili.
- PROLUNGA LA VITA DELLE APPARECCHIATURE DELLA CUCINA prevenendo la formazione di calcare e migliorando il gusto delle bevande e dei piatti preferiti.
- FA BENE ALL'AMBIENTE: Ogni filtro dura 30 giorni e consente di risparmiare fino a 300 bottiglie di plastica (500 ml).
- 4 MESI DI ACQUA FRESCA: ogni cartuccia dura circa 1 mese o 150 L.
- Il TIMER DIGITALE ricorda quando sostituire il filtro per ottenere i migliori risultati.
- ADATTA ALLA PORTA DEL FRIGORIFERO - la caraffa del filtro dell'acqua si inserisce facilmente nella porta del frigorifero o sul ripiano dello stesso. La caraffa filtrante per acqua si inserisce facilmente nella porta o nel ripiano del frigorifero.
- Coperchio FLIP TOP per riempire il bicchiere con una sola mano.
Dettagli
- Formato
- +4 cartucce, 2.6 L
- Pezzi nella confezione
- 4
In breve
Philips Water Filtro caraffa +4 cartucce filtranti di ricambio Anticalcare+, FINO AL 50% IN PIÙ DI RIDUZIONE DELLA DUREZZA, flusso rapido, bianco, 2,6 litri, timer elettronico costa 29,89 € su Amazon.it, rispetto a 33,99 € di prezzo precedente (risparmio 4,10 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 16:36; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 605 recensioni.
Informativa sulle offerte
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