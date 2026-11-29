Joma Tuta Victory da uomo
4,4 su 5 su Amazon, 573 recensioni
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Caratteristiche
- COMFORT: realizzata in tessuto tricot 100% poliestere, questa tuta offre una sensazione di comfort e calore ineguagliabile.
- VERSATILITÀ: progettato per molteplici sport e attività, questo set è il tuo alleato perfetto sia in palestra che all'aperto.
- DETTAGLI: La felpa con chiusura a zip completa include due tasche frontali con cerniera, ideali per riporre i tuoi oggetti personali in modo sicuro.
- FUNZIONALITÀ: elastico in vita regolabile e cerniere sul basso per una facile regolazione, oltre a due tasche aggiuntive.
- DESIGN: Finitura a costine e parti a contrasto di colore, questa tuta non è solo resistente e durevole, ma assicura anche un look sportivo e moderno.
Dettagli
- Colore
- arancio nero
- Formato
- S
In breve
Joma Tuta Victory da uomo costa 0,00 € su Amazon.it. Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 29 novembre 2026 alle 11:36; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 573 recensioni.
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