AiQInu Carta Forno per Friggitrice ad Aria,100 Pezzi 23 cm Carta Pergamena Rotondo, Antiaderente Carta per Friggitrice ad Aria Facile da Pulire per 3-8L Friggitrice ad Aria
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Caratteristiche
- 🍰 Materiale In Pasta Di Legno: AiQInu carta friggitrice ad aria è realizzata in pasta di legno e rivestimento, la carta da forno non sbiancata è completamente priva di fluorescenza, resistente all'olio, impermeabile, rivestimento antiaderente su entrambi i lati, resistenza al calore fino a 220 °C, mantiene intatti e belli il pane, gli snack e non altera il gusto del cibo.
- 🍕 Mantenere Pulita La Friggitrice Ad Aria: Queste carte forno per friggitrice ad aria quadrata tengono efficacemente i residui di cibo fuori dalla friggitrice, proteggono la vaporiera e la friggitrice ad aria calda dai residui di cibo, rendono la pulizia un gioco da ragazzi e prolungano la vita della friggitrice ad aria. Non preoccupatevi di spendere molto tempo per pulire dopo il pasto, risparmiate tempo e godetevi il cibo in tutta tranquillità!
- Facile da usare: AiQInu carta forno rotonda monouso ha una forma a scodella, quindi non è necessario strapparla, tagliarla o piegarla. Il design del bordo rialzato consente di rimuovere facilmente la carta oleata in silicone dalla teglia dopo la cottura. Per cucinare, basta estrarne uno, metterlo nella friggitrice ad aria calda o nel microonde e cuocerlo nel modo desiderato. Nota: non utilizzare la carta da forno durante il preriscaldamento.
- Dimensioni perfette: AiQInu carta friggitrice ad aria contiene 100 fogli, diametro interno: 23 cm, bordo rialzato di 4,5 cm per proteggere i lati della friggitrice ad aria calda ed evitare che il cibo vi si attacchi. Friggitrice ad aria adatta: 3-8L. Il prodotto è confezionato in una scatola di plastica trasparente facile da rimuovere e che mostra chiaramente la quantità di prodotto rimanente, in modo da poterlo preparare per ogni pasto.
- Ampio utilizzo: la nostra carta da forno per friggitrice ad aria per friggitrici ad aria, forni a microonde, forni, vaporiere, ecc. Comodo per la panificazione domestica, il campeggio, i barbecue, la cucina quotidiana e le esigenze di backup.
Dettagli
- Colore
- Rotonde
- Formato
- 23cm - Rotondo - 100 Pezzi
In breve
AiQInu Carta Forno per Friggitrice ad Aria,100 Pezzi 23 cm Carta Pergamena Rotondo, Antiaderente Carta per Friggitrice ad Aria Facile da Pulire per 3-8L Friggitrice ad Aria costa 12,32 € su Amazon.it, rispetto a 14,99 € di prezzo precedente (risparmio 2,67 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 3 novembre 2026 alle 13:55; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 12.040 recensioni.
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