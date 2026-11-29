roborock 1L Originale Soluzione Detergente per Pavimenti | Per roborock e Altre Marche Robot Aspirapolvere e Aspirapolvere Senza Fili, Nessuna Formazione di Schiuma e Aloni
4,6 su 5 su Amazon, 5.118 recensioni
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Caratteristiche
- 𝐏𝐞𝐫 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐐𝐕: QV 35A, QV 35S
- 𝐏𝐞𝐫 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐐𝐫𝐞𝐯𝐨: Qrevo, Qrevo S, Qrevo S Pro, Qrevo Pro, Qrevo Master, Qrevo Curv, Qrevo Curv S5X, Qrevo Slim, Qrevo Edge, Qrevo Edge S5A, Qrevo MaxV, Qrevo Plus, Qrevo EdgeC, Qrevo Edge 5V1, Qrevo Curv 2 Pro, Qrevo Curv 2 Flow, Qrevo Edge 2, Qrevo 2 Pro, Qrevo Edge 2 Flow
- 𝐏𝐞𝐫 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐒: Saros 20, Saros 20 Flow Complete, Saros 20 Neo, Saros 20 Flow Complete, Saros 20 Sonic, Saros 10R, Saros 10, Saros Z70, S8 MaxV Ultra, S8 Max Ultra
- 𝐏𝐞𝐫 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐐: Q7 M5, Q10S5, Q10 X5, Q7 L5+, Q10 S5+, Q10 X5+, Q5 Pro+, Q8 Max+, Q7 Max+, Q7 Max, Q7 Max+
- 𝐏𝐞𝐫 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐅𝟐𝟓: F25, F25 LT, F25 ALT, F25 Combo, F25 RT, F25 ACE, F25 ACE COMBO
- 𝐏𝐞𝐫 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐃𝐚𝐲𝐝: Dyad Pro, Dyad Pro Combo
Dettagli
- Colore
- Blu
- Formato
- 1 l (Confezione da 1)
In breve
roborock 1L Originale Soluzione Detergente per Pavimenti | Per roborock e Altre Marche Robot Aspirapolvere e Aspirapolvere Senza Fili, Nessuna Formazione di Schiuma e Aloni costa 23,99 € su Amazon.it, rispetto a 25,99 € di prezzo precedente (risparmio 2,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 29 novembre 2026 alle 13:24; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 5.118 recensioni.
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