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SONGMICS Guardaroba, Stand Appendiabiti, Armadio Aperto con Aste per Appendere, Ripiani Portaoggetti, Ganci Rimovibili, 98 x 40 x 181 cm, Marrone Vintage RGR024B01

4,6 su 5 su Amazon, 433 recensioni

SONGMICS Guardaroba, Stand Appendiabiti, Armadio Aperto con Aste per Appendere, Ripiani Portaoggetti, Ganci Rimovibili, 98 x 40 x 181 cm, Marrone Vintage RGR024B01

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Caratteristiche

  • 【SPAZIOSO】Misurando 98 x 40 x 181 cm, questo guardaroba offre una soluzione di organizzazione efficiente. L'asta appendiabiti e i ripiani portaoggetti sono progettati per ospitare vestiti, borse, valigie e altri elementi essenziali
  • 【ROBUSTO E AFFIDABILE】Costruito con una solida struttura in acciaio e pannelli spessi di truciolato, questo appendiabiti può supportare facilmente fino a 140 kg. Appendi senza problemi i tuoi giacconi invernali pesanti!
  • 【STABILE E AFFIDABILE】Piedini regolabili per una stabilità su superfici irregolari, bordi rialzati per evitare cadute e kit antiribaltamento per maggiore sicurezza, questo appendiabiti assicura che i tuoi oggetti siano conservati in modo sicuro
  • 【ASSEMBLAGGIO SEMPLICE】L'appendiabiti robusto viene fornito con istruzioni chiare e una chiave a brugola per un montaggio senza problemi. Goditi la semplicità del processo di assemblaggio, risparmiando tempo e fatica
  • 【4 GANCETTI EXTRA PRATICI】L'organizzatore per armadio include 4 ganci rimovibili, offrendo spazio extra per cappelli, borse e ombrelli, massimizzando lo spazio e mantenendo gli accessori facilmente accessibili

Dettagli

Colore
Vintage Brown
Formato
40 x 98 x 181 cm

In breve

SONGMICS Guardaroba, Stand Appendiabiti, Armadio Aperto con Aste per Appendere, Ripiani Portaoggetti, Ganci Rimovibili, 98 x 40 x 181 cm, Marrone Vintage RGR024B01 costa 73,09 € su Amazon.it, rispetto a 85,99 € di prezzo precedente (risparmio 12,90 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 1 novembre 2026 alle 12:53; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 433 recensioni.

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