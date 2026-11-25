Polase Pocket Arancia Integratore Magnesio Potassio 14 Stick Orosolubile
4,4 su 5 su Amazon, 732 recensioni
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Caratteristiche
- OROSOLUBILE : POLASE POCKET è in formato stick con mini granuli per ricaricarsi quando si è fuori casa
- FORMULA CONCENTRATA con Potassio e Magnesio per combattere stanchezza e fatica;
- Il MAGNESIO contribuisce alla riduzione di stanchezza e fatica e al normale metabolismo energetico, inoltre aiuta a ripristinare l’equilibrio elettrolitico
- Il POTASSIO supporta la normale funzione muscolare e il mantenimento di una normale pressione sanguigna;
- PRODOTTO IN ITALIA; SENZA GLUTINE, VEGETARIANO, CON INGREDIENTI NATURALMENTE PRIVI DI LATTOSIO
Dettagli
- Colore
- Bianco
- Formato
- 37 g (Confezione da 1)
In breve
Polase Pocket Arancia Integratore Magnesio Potassio 14 Stick Orosolubile costa 11,73 € su Amazon.it, rispetto a 17,50 € di prezzo precedente (risparmio 5,77 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 13:00; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 732 recensioni.
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