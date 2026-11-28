Asics Gel-Quantum KEI Sneaker
4,3 su 5 su Amazon, 49 recensioni
-29% 70,71 €
Prima
100,00 €, risparmi 29,29 €
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Caratteristiche
- Collaborazione speciale Kei
- Ammortizzazione GEL
- Design esclusivo lifestyle
- Tomaia premium
- Comfort quotidiano
Dettagli
- Colore
- Grigio Grafite Cayenne
- Formato
- 38 EU
In breve
Asics Gel-Quantum KEI Sneaker costa 70,71 € su Amazon.it, rispetto a 100,00 € di prezzo precedente (risparmio 29,29 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 21:22; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,3 su 5 con 49 recensioni.
Informativa sulle offerte
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