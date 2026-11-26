PANDORA Engravable 14k Gold-Plated Charm with Clear Cubic Zirconia
4,2 su 5 su Amazon, 6 recensioni
48,30 €
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Caratteristiche
- PANDORA Engravable 14k Gold-Plated Charm with Clear Cubic Zirconia
Dettagli
- Colore
- argento
- Formato
- One Size
In breve
PANDORA Engravable 14k Gold-Plated Charm with Clear Cubic Zirconia costa 48,30 € su Amazon.it. Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 11:21; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,2 su 5 con 6 recensioni.
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