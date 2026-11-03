HyperX Cloud Mini Wired Multi
4,2 su 5 su Amazon, 96 recensioni
-67% 9,80 €
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Caratteristiche
- CONNESSIONE: USB-C 2.0 (e adattatore da USB-C a USB-A), per una qualità audio straordinaria per chiamate e chat nitide, con un'uscita cuffie AUX da 3,5 mm
- TECNOLOGIA : Cloud Mini mantiene l'audio al di sotto di 85 dB durante l'utilizzo con la maggior parte dei dispositivi, ottimo per permettere ai giovani gamer di scoprire la loro passione in piena sicurezza
- COMANDI: Grazie ai controlli presenti direttamente sul padiglione delle cuffie Cloud Mini, basta un istante per regolare il volume delle cuffie o disattivare il microfono
- DESIGN: L'archetto di resistente plastica e ricoperto di memory foam e i cuscinetti auricolari rivestiti in morbida similpelle premium offrono una comodità superiore in ogni dettaglio
- COMPATIBILITÀ: Le cuffie Cloud Mini sono compatibili con PC, Xbox, Nintendo Switch, Steam Deck, PlayStation 4, PlayStation 5, dispositivi mobili, Chromebook
- CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: Cuffie da Gaming HyperX Cloud Mini, guida rapida per il suo utilizzo
Dettagli
- Colore
- Multicolore
- Formato
- One Size
In breve
HyperX Cloud Mini Wired Multi costa 9,80 € su Amazon.it, rispetto a 29,90 € di prezzo precedente (risparmio 20,10 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 3 novembre 2026 alle 12:36; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,2 su 5 con 96 recensioni.
Informativa sulle offerte
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