Govee Luci per recinzioni per esterni, IP65, RGBWIC, 12 pez | lampada da esterni, 16 milioni di colori, controllo app, Aleax, Matter, decorazione da giardino per esterni
4,7 su 5 su Amazon, 25 recensioni
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Caratteristiche
- Effetti luminosi RGBIC: grazie alla tecnologia RGBIC, è possibile personalizzare il colore della luce di queste lampade da parete per esterni Govee. Con una luce bianca a 4000K, ogni lampada può raggiungere un'intensità fino a 180 lumen. Sono ideali per l'illuminazione quotidiana di recinzioni e terrazze.
- Sincronizzazione musicale e modalità fai-da-te (DIY): scegli tra oltre 60 modalità di scena e 16 milioni di colori per illuminare il tuo patio. Ravviva le decorazioni del tuo giardino con la modalità di sincronizzazione musicale e rendi la musica e le feste ancora più dinamiche.
- Affidabilità in ambienti esterni: la lampada da parete per esterni Govee è dotata di un corpo lampada e di una centralina di controllo con grado di impermeabilità IP65, oltre a un alimentatore con grado di impermeabilità IP44; il sistema può funzionare in condizioni meteorologiche avverse, con temperature comprese tra -20 °C e 40 °C (da -4 °F a 104 °F).
- Controllo intelligente: gestisci le luci per recinzioni da esterni Govee tramite app, telecomando o comandi vocali e sfrutta la compatibilità con sistemi di terze parti grazie allo standard Matter. Il dispositivo offre connettività Bluetooth e Wi-Fi (2,4 GHz), oltre a una funzione timer, per un controllo flessibile da ovunque ti trovi.
- Installazione semplice: le lampade da parete per esterni Govee, ideali anche per recinzioni, supportano due metodi di installazione: fissaggio a vite o adesivo. La lunghezza del cavo tra i singoli corpi illuminanti è di 2 metri, rendendole adatte a recinzioni e pareti di diverse dimensioni e tipologie.
- Illuminazione generata dall'IA: parlare, scrivere, fotografare. Il bot di illuminazione basato sull'IA, versione 2.0, trasforma le tue intenzioni in un effetto luminoso personalizzato, perfezionandolo attraverso il dialogo. Progettare in modo più intelligente.
Dettagli
- Colore
- Rgbwic
- Formato
- 12 pezzi
- Pezzi nella confezione
- 12
In breve
Govee Luci per recinzioni per esterni, IP65, RGBWIC, 12 pez | lampada da esterni, 16 milioni di colori, controllo app, Aleax, Matter, decorazione da giardino per esterni costa 126,34 € su Amazon.it, rispetto a 284,99 € di prezzo precedente (risparmio 158,65 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 10:19; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 25 recensioni.
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