NZXT Kraken Elite 240 RGB - Dissipatore CPU AIO 240mm, LCD - Nero | AIO 240mm con LCD da 2.36 pollici e ventola F240 RGB Core. Display personalizzabile, RGB sincronizzato, controllo CAM.
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Caratteristiche
- RAFFREDDAMENTO SUPERIORE: la pompa NZXT Turbine, progettata su misura, raffredda in modo efficiente anche le CPU più soggette al calore grazie all'elevata portata e pressione di testa, con un aumento delle prestazioni del 10%* e una riduzione del rumore.
- DISPLAY PIÙ GRANDE E PIÙ GRANDE: godetevi le immagini straordinarie sull'ampio display LCD IPS da 2,72 pollici con una risoluzione nitida di 640 x 640, una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, una retroilluminazione ultra-luminosa di 690 cd/m², colori vivaci a 24 bit e ampi angoli di visualizzazione.
- PIÙ PERSONALE CHE MAI: Visualizza la tua GIF o immagine preferita, monitora le prestazioni del sistema in tempo reale e si integra con Google Photos, Spotify e YouTube. Sincronizzate l'anello LED RGB con i contenuti sullo schermo e con altri dispositivi RGB per ottenere un look coerente.
- INSTALLAZIONE SEMPLICE: si installa rapidamente grazie alla pasta termica preapplicata, a un singolo cavo di breakout e alle staffe di montaggio senza attrezzi per i più recenti socket per CPU Intel (LGA 1851/1700, 1200/115X) e AMD (AM5, AM4).
- RAFFREDDAMENTO VIBRANTE: la ventola RGB Core single-frame sul radiatore fornisce un flusso d'aria ottimale e un'illuminazione vivace, oltre a un design elegante e integrato per una facile connettività e controllo.
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- 240mm
In breve
NZXT Kraken Elite 240 RGB - Dissipatore CPU AIO 240mm, LCD - Nero | AIO 240mm con LCD da 2.36 pollici e ventola F240 RGB Core. Display personalizzabile, RGB sincronizzato, controllo CAM. costa 99,99 € su Amazon.it, rispetto a 193,92 € di prezzo precedente (risparmio 93,93 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 12:07; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 1.228 recensioni.
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