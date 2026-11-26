KitchenBoss Tovagliette Lavabili Tovaglietta Americana：Set di 6 Tovaglietta Colazione e Sottobicchieri, Bifacciale Antiscivolo Resistenti, Grigio Albicocca Rettangolare 43x30cm
4,4 su 5 su Amazon, 723 recensioni
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Caratteristiche
- DESIGN CLASSICO: questa tovagliette squisita ed elegante non solo protegge il tavolo da graffi e macchie, ma aggiunge anche un tocco decorativo per elevare la vostra esperienza culinaria.
- DESIGN IMPERMEABILE: la tovagliette americane è impermeabile e facile da pulire. Basta passarla con un panno umido o lavarla nel lavandino e lasciarla asciugare. Evitare il lavaggio in lavatrice.
- DESIGN ANTISCIVOLO: realizzata per essere antiscivolo, resistente all'usura e ai graffi, questa tovagliette americane lavabili garantisce una lunga durata e una qualità superiore.
- DESIGN RESISTENTE AL CALORE: la tovagliette colazione è resistente al calore fino a 80°F. Per ottenere risultati ottimali, utilizzare piatti a una temperatura pari o inferiore a 100°C, idealmente ≤80°C. Temperature superiori a 100°C possono causare l'ammorbidimento della tovaglietta.
- DESIGN A DOPPIO LATO: caratterizzata da due colori, il grigio da un lato e l'albicocca dall'altro, può essere scambiata a seconda dell'umore o dell'occasione, per creare senza sforzo diverse ambientazioni a tavola. La tovaglietta misura 43 x 30 cm,sottobicchieri misura 10 x 10 cm.
Dettagli
- Colore
- Crigio Albicocca
- Formato
- 43 x 30 cm
In breve
KitchenBoss Tovagliette Lavabili Tovaglietta Americana：Set di 6 Tovaglietta Colazione e Sottobicchieri, Bifacciale Antiscivolo Resistenti, Grigio Albicocca Rettangolare 43x30cm costa 16,14 € su Amazon.it, rispetto a 21,99 € di prezzo precedente (risparmio 5,85 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 10:07; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 723 recensioni.
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