dreame L10s Ultra Gen 2 Robot Aspirapolvere, Aspirazione 10.000 Pa | MopExtend RoboSwing, Modalità per Animali Domestici, Stazione Base Automatica, 32 Regolazioni Livello dell'Acqua
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Caratteristiche
- MopExtend RoboSwing - Raggiungi facilmente le zone più strette e difficili per una pulizia profonda
- Aspirazione Vormax da 10.000 Pa - Sfrutta la potente aspirazione da 10.000 Pa per rimuovere sporco e peli
- Hub di Manutenzione Automatica - Manutenzione automatica fino a 75 giorni
- Adatto ad ambienti con animali domestici - Identifica in modo intelligente e pulisce due volte le aree per gli animali domestici, aumentando la raccolta della polvere per catturare i peli degli animali e rendere la pulizia del sacchetto più semplice
- Pulizia personalizzata CleanGenius - Assicura che ogni lavaggio si adatti alle tue esigenze regolando i livelli dell'acqua in base alle condizioni di sporco specifiche
- Strategia di pulizia personalizzata per tappeti e moquette - La funzione di aspirazione potenziata, la pulizia intensiva e prioritaria e le impostazioni personalizzabili dedicate semplificano la pulizia di tappeti e moquette.
- Spazzola TriCut (La spazzola TriCut è acquistabile separatamente ) - Districare i grovigli è più facile con la spazzola TriCut.
- Contiene una bottiglia da 200 ml di liquido detergente, modello AWH6
Dettagli
- Colore
- Bianco
- Formato
- talla única
In breve
dreame L10s Ultra Gen 2 Robot Aspirapolvere, Aspirazione 10.000 Pa | MopExtend RoboSwing, Modalità per Animali Domestici, Stazione Base Automatica, 32 Regolazioni Livello dell'Acqua costa 279,00 € su Amazon.it, rispetto a 329,00 € di prezzo precedente (risparmio 50,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 29 novembre 2026 alle 14:25; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,3 su 5 con 3.620 recensioni.
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