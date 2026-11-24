Nicky Limone, 18 Rotoli di Carta Cucina a 2 Veli | 100 Fogli Assorbenti, Spessa e Resistente, Fresco Profumo di Limone, Carta 100% Certificata FSC
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Caratteristiche
- Nicky Limone è la carta assorbente a 2 veli che porta la freschezza del limone nella tua cucina, regalando una sensazione di pulito grazie all’aroma racchiuso nell’anima in cartoncino
- La carta a trama goffrata super resistente è decorata con allegri motivi di limoni che donano la vivacità e il calore dello stile mediterraneo a ogni pasto
- La confezione contiene 18 rotoli di carta cucina da 100 fogli ciascuno e grazie alla comoda apertura facilitata basta un solo gesto per aprirla in modo semplice e veloce
- La carta cucina Nicky Limone è garantita dalla certificazione FSC‐C017535
- Nicky Limone è un prodotto Sofidel, azienda italiana che promuove progetti volti a garantire igiene, salute e benessere
Dettagli
- Colore
- Bianco
- Formato
- 18 Rotoli
- Pezzi nella confezione
- 18
In breve
Nicky Limone, 18 Rotoli di Carta Cucina a 2 Veli | 100 Fogli Assorbenti, Spessa e Resistente, Fresco Profumo di Limone, Carta 100% Certificata FSC costa 17,99 € su Amazon.it, rispetto a 23,99 € di prezzo precedente (risparmio 6,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 10:50; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 447 recensioni.
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