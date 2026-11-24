Napisan Salviette Igienizzanti Multisuperfici Giardino Fruttato, Confezione da 8 Pacchi da 50 Salviette Igienizzanti Biodegradabili e Compostabili
4,7 su 5 su Amazon, 434 recensioni
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Caratteristiche
- CONFEZIONE: La confezione contiene 8 pacchi da 40+10 GRATIS salviette di Napisan Salviette Igienizzanti Multisuperfici Freschezza Floreale e Giardino Fruttato
- FRAGRANZE: Napisan Salviette Igienizzanti Multisuperfici disponibili nelle fragranze Freschezza Floreale e Giardino Fruttato
- SALVIETTE IGIENIZZANTI: Napisan Salviette Igienizzanti Multisuperfici, realizzate con un tessuto in fibra di origine vegetale al 100%, sono biodegradabili e compostabili. Le salviette si disintegrano entro 42 giorni in conformità alla norma EN 13432 (seguire le istruzioni di smaltimento riportate in etichetta .La formula non contiene candeggina.
- PERCHE' UTILIZZARE SALVIETTE IGIENIZZANTI: in un semplice gesto rimuovono germi, batteri e il 90% degli allergeni**; **acari della polvere, cane, gatto e polline (fleolo)
- VERSATILI: Napisan Salviette Igienizzanti Multisuperfici per superfici dure sono versatili per la pulizia quotidiana; adatte a superfici come taglieri, tavoli e seggioloni
In breve
Napisan Salviette Igienizzanti Multisuperfici Giardino Fruttato, Confezione da 8 Pacchi da 50 Salviette Igienizzanti Biodegradabili e Compostabili costa 14,88 € su Amazon.it, rispetto a 23,92 € di prezzo precedente (risparmio 9,04 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 16:29; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 434 recensioni.
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