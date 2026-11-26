Pampers Progressi Mut Junior, Taglia 5 (12-18 kg), 68 Pannolini Bambino | Formato Scorta, Barriera Stop&Protect, Pelli Delicate, Rimozione Facile, Senza Linguette, Cambio Veloce, 500 Punti Omaggio
4,7 su 5 su Amazon, 3.885 recensioni
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Caratteristiche
- LIBERTÀ DI MOVIMENTO: Fascia elastica morbida e avvolgente che segue ogni movimento
- RIMOZIONE E SMALTIMENTO FACILI: Apertura laterale a strappo per toglierlo in un attimo e pratico nastro di chiusura per arrotolare il mutandino e gettarlo igienicamente
- STOP ALLE FUORIUSCITE: Barriere Stop&Protect laterali e posteriori che garantiscono serenità a ogni cambio
- COMFORT E PROTEZIONE PROLUNGATA: Materiali extra soffici pensati per assicurare comfort e sistema che garantisce asciutto continuo fino a 12 ore
- 500 PUNTI OMAGGIO EXTRA: All’interno di ogni cartone si trova un codice gioco alfanumerico da caricare sull’App Coccole Pampers per ottenere 500 punti omaggio ogni mese, oltre ai punti delle confezioni colorate posizionate all’interno; il codice extra può essere caricato una volta al mese ed è valido solo se inserito a distanza di almeno 30 giorni dal precedente
Dettagli
- Colore
- Taglia 5 Mut
- Formato
- Taglia 5 Mut
- Pezzi nella confezione
- 60
In breve
Pampers Progressi Mut Junior, Taglia 5 (12-18 kg), 68 Pannolini Bambino | Formato Scorta, Barriera Stop&Protect, Pelli Delicate, Rimozione Facile, Senza Linguette, Cambio Veloce, 500 Punti Omaggio costa 29,00 € su Amazon.it, rispetto a 44,62 € di prezzo precedente (risparmio 15,62 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 11:24; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 3.885 recensioni.
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