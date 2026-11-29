Tommy Jeans Donna T-Shirt Maniche Corte Confezione da 2 con Scollo a V, Nero (Black/Black), M
3,5 su 5 su Amazon, 157 recensioni
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Caratteristiche
- ESSENZIALE E CASUAL: Le magliette basic si distinguono per il loro tessuto in cotone comfort piacevole sulla pelle e sono ideali per il tuo look per il tempo libero. Il branding Tommy Jeans sul petto completa l’outfit.
- VESTIBILITÀ OTTIMALE: Queste magliette a maniche corte senza tempo con scollo a V in puro cotone presentano un design minimalista e vestono aderenti.
- DESIGN PREMIUM: Lo stile essenziale di questi capi pone le basi per qualsiasi outfit. Inoltre, le magliette alla moda sono perfette anche come regalo.
- MATERIALE E LAVAGGIO: Queste t-shirt sono realizzate al 100% in cotone rigenerato. Sono lavabili in lavatrice e adatte all’asciugatrice.
- STREETWEAR RIVISITATO: Per far apprezzare gli amati classici degli anni ‘90 alla generazione successiva, Tommy Jeans strizza l'occhio alle icone dell’hip hop di quest’epoca. L’attenzione è rivolta alla qualità e ai design di tendenza caratterizzati da tanto denim.
Dettagli
- Colore
- Multi (Black / Black)
- Formato
- M
- Pezzi nella confezione
- 2
In breve
Tommy Jeans Donna T-Shirt Maniche Corte Confezione da 2 con Scollo a V, Nero (Black/Black), M costa 24,99 € su Amazon.it, rispetto a 54,90 € di prezzo precedente (risparmio 29,91 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 29 novembre 2026 alle 09:33; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 3,5 su 5 con 157 recensioni.
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