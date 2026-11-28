Calvin Klein Uomo Jeans Essential Black Skinny Fit, Nero (CK Essential Black), 35W/30L
4,6 su 5 su Amazon, 41 recensioni
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Caratteristiche
- ICONICITÀ INTRAMONTABILE: I classici jeans con cinque tasche e il lavaggio stone washed garantiscono un look stiloso e intramontabile. Gli elementi in metallo e l’etichetta in pelle Calvin Klein impreziosiscono il modello.
- VESTIBILITÀ OTTIMALE: Gli originali jeans skinny fit Calvin Klein con vita bassa conquistano grazie alla loro vestibilità aderente. Grazie alla componente elasticizzata offrono un piacevole comfort e una libertà di movimento ottimale.
- PER OGNI OCCASIONE: I pantaloni da uomo si distinguono per il comfort particolarmente elevato e si abbinano in modo versatile. Sono adatti a un look da ufficio o per tutti i giorni.
- MATERIALE E LAVAGGIO: Questi pantaloni sono realizzati al 70% in cotone, al 20% in cotone riciclato, all’8% in elastomultiestere e al 2% in elastan. Sono lavabili in lavatrice, ma non sono adatti all’asciugatrice.
- SEMPLICITÀ E FASCINO: Creato nel 1968, il marchio Calvin Klein è famoso per il suo look inconfondibile, che lo ha reso da subito un’ispirazione per il mondo della moda. Il brand americano è caratterizzato da un’estetica minimalista.
Dettagli
- Colore
- Black (Ck Essential Black)
- Formato
- 35W / 30L
In breve
Calvin Klein Uomo Jeans Essential Black Skinny Fit, Nero (CK Essential Black), 35W/30L costa 32,85 € su Amazon.it, rispetto a 99,90 € di prezzo precedente (risparmio 67,05 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 22:09; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 41 recensioni.
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