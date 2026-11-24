AMD RYZEN ™ 7 9800X3D 8 Core/16 Thread sbloccati, Architettura Zen 5, 104 MB di Cache, TDP 120W, Fino a 5.2 GHz di Frequenza Boost, Socket AM5, Dissipatore Non Incluso
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Caratteristiche
- Zen 5 architecture, with 8 cores & 16 threads, delivering +~16% IPC uplift and great power efficiency. Next gen 3D V-Cache Technology, 96MB L3 cache with better thermal performance vs. previous gen and allowing higher clock speeds, up to 5.2GHz!
Dettagli
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- Multicolore
In breve
AMD RYZEN ™ 7 9800X3D 8 Core/16 Thread sbloccati, Architettura Zen 5, 104 MB di Cache, TDP 120W, Fino a 5.2 GHz di Frequenza Boost, Socket AM5, Dissipatore Non Incluso costa 378,99 € su Amazon.it, rispetto a 435,99 € di prezzo precedente (risparmio 57,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 15:28; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 6.618 recensioni.
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