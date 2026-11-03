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HOMCOM Specchio da Parete ad Arco LED Regolabile 40x3x120 cm Trasparente | Illuminazione, Controllo Touch, Specchio Illuminato, Vetro Temperato, Funzione Memory

4,6 su 5 su Amazon, 29 recensioni

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Caratteristiche

  • IMMAGINE CHIARA: Questo grande specchio a parete offre una visione completa della tua immagine per verificare il tuo look prima di uscire e non lasciare nulla al caso
  • LUCE DIMMERABILE E REGOLABILE: Cambia facilmente fra luce bianca calda, naturale e fredda dello specchio a muro o premi a lungo per regolarne l'intensità. Potrai anche memorizzare l'impostazione precedentemente utilizzata
  • SPECCHIO DA PARETE ELEGANTE: Installazione verticale rapida su qualsiasi parete grazie ai ganci incorporati e agli accessori inclusi. Arricchisci qualsiasi ambiente domestico con questo specchio illuminato ad arco senza cornice
  • STRUTTURA SICURA: Il vetro temperato antinfortunistico dello specchio moderno offre un livello di sicurezza ottimale. L'alta definizione del vetro regalerà riflessi nitidi e dettagliati
  • DIMENSIONI: Dimensioni complessive: 40L x 3P x 120A cm. Potenza: 16W. Montaggio non richiesto

Dettagli

Colore
Trasparente
Formato
40L x 120l cm

In breve

HOMCOM Specchio da Parete ad Arco LED Regolabile 40x3x120 cm Trasparente | Illuminazione, Controllo Touch, Specchio Illuminato, Vetro Temperato, Funzione Memory costa 73,95 € su Amazon.it, rispetto a 87,95 € di prezzo precedente (risparmio 14,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 3 novembre 2026 alle 16:13; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 29 recensioni.

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