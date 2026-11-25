Amazon Basics Tende Oscuranti al 100% con Occhielli, 2 Teli, 132 x 244 cm, Nero
4,6 su 5 su Amazon, 544 recensioni
-25% 18,58 €
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24,77 €, risparmi 6,19 €
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Caratteristiche
- 100% blackout curtain panel (set of 2) for blocking sunlight, reducing outside noise, and ensuring privacy
- Tessuto nero con occhielli in metallo; si adatta a qualsiasi bastone per tende standard
- Lavabile in lavatrice; se necessario utilizza una stiratrice a vapore o un ferro da stiro per rimuovere le pieghe,evitando il contatto diretto con la parte anteriore del tessuto.
- Set di 2 tende pronte all'uso. Misure per tenda: 132 cm larghezza x 244 cm altezza. Occhielli da 4 cm
- Questo prodotto contiene poliestere riciclato al 100% certificato GRS (Global Recycled Standard)
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- 132L x 244A cm (2 Pannelli)
- Pezzi nella confezione
- 2
In breve
Amazon Basics Tende Oscuranti al 100% con Occhielli, 2 Teli, 132 x 244 cm, Nero costa 18,58 € su Amazon.it, rispetto a 24,77 € di prezzo precedente (risparmio 6,19 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 12:45; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 544 recensioni.
Informativa sulle offerte
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