Set LEGO Jurassic World T. rex River Escape 76975, 199 pezzi | Giocattolo dinosauro interattivo per bambini 5+, figura T. rex, barca, ATV e 2 minifigure, idea regalo dinosauri
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Caratteristiche
- Set giocattolo dinosauro T. rex - regala ai fan dai 5 anni in su questo dettagliato set LEGO Jurassic World T. rex River Escape (76975), progettato per immergere i bambini nell'universo di Jurassic World con un gioco di costruzione ricco d'azione
- Giocattolo di costruzione dinosauro - include una figura di T. rex LEGO Jurassic World stampata con gambe, braccia, coda, testa e mascella mobili, oltre alle minifigure di Teresa Delgado e Xavier Dobbs per avventure creative
- Ricolmo di dettagli ispirati al film - questo set Jurassic World Rebirth include un capanno con molo e lanciatore per barche, una piccola barca giocattolo, un ATV e molto altro
- Funzioni di gioco interattive - il T. rex può distruggere il capanno, che può poi essere ricostruito come parte dell'azione, e la funzione del lanciatore di barche aggiunge ulteriore eccitazione
- Ottimo regalo per bambini e bambine dai 5 anni in su - un divertente regalo di compleanno o di Natale per i giovani fan che amano i dinosauri, l'avventura e i giochi di costruzione
- Un nuovo modo di costruire - l'app LEGO Builder guida i bambini in un'avventura di costruzione intuitiva, consentendo loro di salvare i set, monitorare i progressi e zoomare e ruotare i modelli in 3D
- Stimola la creatività - i set LEGO Jurassic World incoraggiano l'amore per i giocattoli dei dinosauri, gli animali, l'avventura e la natura, aiutando i bambini a sviluppare la creatività e le capacità di narrazione
- Dimensioni del capanno e del molo - il capanno con molo e barca allegati in questo set da 199 pezzi misura oltre 8 cm di altezza, 20 cm di larghezza e 14 cm di profondità
Dettagli
- Colore
- Multicolore
- Formato
- STK
In breve
Set LEGO Jurassic World T. rex River Escape 76975, 199 pezzi | Giocattolo dinosauro interattivo per bambini 5+, figura T. rex, barca, ATV e 2 minifigure, idea regalo dinosauri costa 35,62 € su Amazon.it, rispetto a 49,99 € di prezzo precedente (risparmio 14,37 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 19:46; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 593 recensioni.
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