POP Funko Animation: Looney Tunes - Bugs Bunny | Gadget Ufficiale - Personaggio in Vinile da Collezione da Esporre - Idea Regalo Compleanno per Fan e Collezionisti
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Caratteristiche
- DIMENSIONE COLLEZIONABILE IDEALE - Alta circa 3,75 pollici (9,5 cm), questa mini statuetta in vinile completa altri articoli da collezione e si adatta perfettamente alla tua vetrina o alla tua scrivania.
- MATERIALE VINILICO PREMIUM - Realizzato in vinile resistente e di alta qualità, questo oggetto da collezione è costruito per durare e resistere all'usura quotidiana, garantendo un divertimento duraturo per fan e collezionisti.
- REGALO PERFETTO PER I FAN DI LOONEY TUNES - Ideale per vacanze, compleanni o occasioni speciali e come regalo questa statuetta è un'aggiunta imperdibile a qualsiasi collezione di merchandising di Looney Tunes
- ESPANDI LA TUA COLLEZIONE - Aggiungi questo pezzo da esposizione in vinile unico di Bugs Bunny al tuo assortimento crescente di figure Funko Pop! e cerca altri oggetti da collezione rari ed esclusivi per un set completo
- MARCHIO LEADER DELLA CULTURA POP - Affidati all'esperienza di Funko, il principale creatore di merchandising della cultura pop che include figure in vinile, action toys, peluche, abbigliamento, giochi da tavolo e altro ancora.
Dettagli
- Colore
- Multicolor
- Formato
- Standard Size
In breve
POP Funko Animation: Looney Tunes - Bugs Bunny | Gadget Ufficiale - Personaggio in Vinile da Collezione da Esporre - Idea Regalo Compleanno per Fan e Collezionisti costa 12,80 € su Amazon.it, rispetto a 16,00 € di prezzo precedente (risparmio 3,20 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 29 novembre 2026 alle 13:09; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 9 recensioni.
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