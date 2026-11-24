Amazon Basics, Tovaglioli di stoffa riutilizzabili antimacchia e resistenti alle pieghe, confezione da 12, 43 x 43 cm, Beige
4,3 su 5 su Amazon, 1.033 recensioni
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Caratteristiche
- VERSATILE: tovagliolo di stoffa riutilizzabile da 43 x 43 cm (confezione da 12) in beige; ideale per l'uso quotidiano o per occasioni speciali, in casa o all'aperto
- POLIESTERE: Realizzato al 100% in poliestere riciclato; il bordo orlato offre una maggiore resistenza
- ANTIMACCHIA: Dotato di una tecnologia avanzata antimacchia, questo prodotto respinge l'acqua e le macchie anziché assorbirle. La sua barriera protettiva consente una facile pulizia con una semplice salvietta. Respinge macchie, rughe, sbiadimento e restringimento; non assorbente
- FACILE DA PULIRE: Semplicemente lavabile in lavatrice e asciugabile in asciugatrice
- CERTIFICATO: Made in Green by OEKO-TEX, un sistema di certificazione indipendente che garantisce che i tessuti soddisfino elevati standard di sicurezza e ambientali
Dettagli
- Colore
- Beige
- Formato
- 43.2 x 43.2 cm (Set di 12)
- Pezzi nella confezione
- 12
In breve
Amazon Basics, Tovaglioli di stoffa riutilizzabili antimacchia e resistenti alle pieghe, confezione da 12, 43 x 43 cm, Beige costa 12,21 € su Amazon.it, rispetto a 13,90 € di prezzo precedente (risparmio 1,69 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 14:57; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,3 su 5 con 1.033 recensioni.
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