Amazon Basics Set Copripiumino Una Piazza e Mezza in Microfibra Prelavata,Extra Morbido con Effetto Naturale Arricciato,Non Necessita Stiratura,Copripiumino da 200x200 cm e 2 Federe da 80x80 cm, Beige
4,2 su 5 su Amazon, 764 recensioni
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Caratteristiche
- Il set copripiumino in microfibra prelavato con federa aggiunge un look aggiornato ed elegante al tuo piumino esistente
- Biancheria da letto ultra morbida per tutte le stagioni con doppio tessuto spazzolato che offre una traspirabilità accogliente
- Si attacca saldamente al piumino per evitare scivolamenti e scivolamenti (nota: piumino non incluso); il morbido set copripiumino è lavabile in lavatrice
- Realizzato in una fabbrica OEKO-TEX Standard 100, un sistema di certificazione indipendente che garantisce che i tessuti soddisfino elevati standard di sicurezza e ambientali
- Letto matrimoniale europeo: 200 x 200 cm; federa: 80 x 80 cm
Dettagli
- Colore
- Beige
- Formato
- 200 x 200 cm & 2 Federe da 80 x 80 cm
In breve
Amazon Basics Set Copripiumino Una Piazza e Mezza in Microfibra Prelavata,Extra Morbido con Effetto Naturale Arricciato,Non Necessita Stiratura,Copripiumino da 200x200 cm e 2 Federe da 80x80 cm, Beige costa 18,69 € su Amazon.it, rispetto a 22,99 € di prezzo precedente (risparmio 4,30 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 3 novembre 2026 alle 10:34; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,2 su 5 con 764 recensioni.
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