Amazon Basics Set Copripiumino Singolo in Microfibra Prelavata, Extra Morbido con Effetto Naturale Arricciato, Non Necessita Stiratura, Copripiumino da 135 x 200 cm e 1 Federa da 50 x 80 cm, Viola
4,2 su 5 su Amazon, 814 recensioni
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Caratteristiche
- SET COMPLETO: copripiumino da 135cm x 200cm con 1 federa (50cm x 80cm)
- VESTIBILITÀ SICURA - I lacci agli angoli interni e la chiusura a cerniera mantengono l'inserto del piumino in posizione (inserto non incluso)
- EXTRA MORBIDO - Tessuto in microfibra a spazzolato doppio per comfort e traspirabilità superiori
- FACILE DA LAVARE - Lavabile in lavatrice; mantiene la sua morbidezza anche dopo ripetuti lavaggi
- NATURALMENTE RILASSATO - Tessuto morbido, esteticamente stropicciato. Ha un aspetto splendido senza stiratura
- OEKO-TEX Standard 100 certificato per gli standard di sicurezza
- Questo prodotto contiene poliestere riciclato al 55% certificato GRS (Global Recycle Standard)
Dettagli
- Colore
- Viola
- Formato
- 135 x 200 cm
- Pezzi nella confezione
- 2
In breve
Amazon Basics Set Copripiumino Singolo in Microfibra Prelavata, Extra Morbido con Effetto Naturale Arricciato, Non Necessita Stiratura, Copripiumino da 135 x 200 cm e 1 Federa da 50 x 80 cm, Viola costa 11,39 € su Amazon.it, rispetto a 15,19 € di prezzo precedente (risparmio 3,80 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 12:53; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,2 su 5 con 814 recensioni.
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