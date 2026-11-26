70mai Dash Cam 4K Omni, Dual-Channel 4K+1080P con STARVIS 2 IMX678 e HDR | 360 Gradi, Rilevamento Movimento AI, Visione Notturna, WiFi6, GPS, Monitoraggio Parcheggio 24/7,Supercondensatore, 128GB SD
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Caratteristiche
- 【Dual-Channel 360° 4K+1080P Dash Cam con Sensore Avanzato Sony STARVIS 2 IMX678】Cattura ogni angolo del tuo viaggio con la 70mai Dash Cam 4K Omni Dotata di una telecamera frontale 4K Sony STARVIS 2 IMX678 e una posteriore 1080P Sony STARVIS 2 IMX662, questa telecamera dual-channel offre una copertura a 360°, garantendo video nitidi in qualsiasi condizione di illuminazione.
- 【Video Ultra-HD 4K 60FPS e Visione Notturna Avanzata】 Sperimenta una qualità video di livello professionale con la registrazione 4K 60FPS, che offre movimenti fluidi e dettagli eccezionali. Le tecnologie 70mai Night Owl Vision️ e Lumi Vision migliorano la visibilità notturna, fornendo immagini chiare e bilanciate anche in condizioni di quasi totale oscurità.
- 【Rilevamento Movimento AI 2.0 e Modalità Smart Parking Guardian】 Rimani protetto 24/7 con il Rilevamento Movimento AI 2.0 e i sensori Hall Effect duali, che garantiscono un tracciamento preciso e una rotazione fluida. La Modalità Smart Parking Guardian offre rilevamento di collisioni, registrazione time-lapse e avvisi in tempo reale, mantenendo il tuo veicolo al sicuro anche quando è parcheggiato. Richiede il kit cablaggio 70mai UP04, venduto separatamente (ASIN: B0C7CCHK4S, non incluso).
- 【Monitoraggio Batteria in Tempo Reale e Connettività 4G】 Monitora lo stato della batteria della tua auto in tempo reale con la funzione innovativa di monitoraggio della tensione della batteria. Rimani connesso con la compatibilità 4G, che consente avvisi immediati sull'app, streaming live e tracciamento remoto, garantendo il controllo costante dello stato del tuo veicolo. Richiede il kit cablaggio 70mai UP04, venduto separatamente (ASIN: B0C7CCHK4S, non incluso).
- 【Controllo Vocale, WiFi 6 e Espansione Memoria fino a 512GB】 Goditi un funzionamento hands-free con il controllo vocale multilingue e interagisci con l'assistente AI per auto, MaiX. Con il supporto Wi-Fi 6 5GHz, scarica i video a velocità fulminea e amplia la memoria fino a 512GB per registrazioni estese senza preoccupazioni di spazio.
- 【Controllo Vocale & ADAS】Migliora il funzionamento a mani libere con 14 comandi vocali (ad es. "Scatta foto" o "Registra video"). Dotata di 5 modalità di allarme ADAS, tra cui avvisi di uscita dalla corsia e rilevamento collisioni, per una guida più intelligente e sicura.
- 【Supercondensatore】La 70mai 4K Omni adotta un supercondensatore, con oltre 500.000 cicli di carica/scarica e una durata ultra-lunga, che garantisce prestazioni più stabili rispetto alle batterie al litio. Consente alla dash cam di funzionare a temperature comprese tra -10°C e 60°C. Offre un'eccellente sicurezza ambientale poiché non utilizza metalli al litio e non presenta rischi di combustione o esplosione.
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- X800
In breve
70mai Dash Cam 4K Omni, Dual-Channel 4K+1080P con STARVIS 2 IMX678 e HDR | 360 Gradi, Rilevamento Movimento AI, Visione Notturna, WiFi6, GPS, Monitoraggio Parcheggio 24/7,Supercondensatore, 128GB SD costa 319,99 € su Amazon.it, rispetto a 399,99 € di prezzo precedente (risparmio 80,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 09:52; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 488 recensioni.
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