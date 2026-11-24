Glade Deodorante per Ambienti, Fragranza PET, (3x20 ml) | Olio Profumato Elettrico, Fragranza per Ambienti a Lunga Durata, Intensità Regolabile, 3 Ricariche (3x20 ml)
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Caratteristiche
- COPRE GLI ODORI DEGLI ANIMALI DOMESTICI E PROFUMA LA CASA: Dite addio agli odori persistenti degli animali domestici con la linea Glade Refershing Air. La sua formula neutralizza i fastidiosi odori, lasciando la tua casa fresca e profumata. Scopri il piacere di un ambiente sempre accogliente e privo di odori sgradevoli
- FRAGRANZA FRESCA E DELICATA: La fragranza Refreshing Air combina note di aria frizzante, cotone e mughetto, offrendo un profumo fresco che copre gli odori forti
- CONSIGLIATO DAL 97% DEI PROPIETARI DI ANIMALI DOMESTICI (416 tester su 428)
- Goditi FINO A 120 GIORNI DI FRAGRANZA (Considerando un utilizzo di 12 ore al giorno a bassa intensita') con il nostro Glade liquido elettrico
- Rilassati con il diffusore di fragranze elettrico Glade, RELIZZATO SENZA: ftalati, parabeni, formaldeide, muschi sintetici e coloranti
Dettagli
- Colore
- White
- Formato
- 20 ml (Confezione da 1)
In breve
Glade Deodorante per Ambienti, Fragranza PET, (3x20 ml) | Olio Profumato Elettrico, Fragranza per Ambienti a Lunga Durata, Intensità Regolabile, 3 Ricariche (3x20 ml) costa 7,99 € su Amazon.it, rispetto a 11,74 € di prezzo precedente (risparmio 3,75 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 12:22; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 266 recensioni.
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