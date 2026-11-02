VASAGLE Libreria con 1 Anta, 31,5 x 24,1 x 174,5 cm | Scaffale Verticale, per Soggiorno Studio Ufficio Camera da Letto, Bianco Nuvola, Collezione Siren LBC401W01
4,4 su 5 su Amazon, 891 recensioni
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Caratteristiche
- Stile tradizionale di base, raffinata semplicità: Con il suo aspetto bianco nuvola che si adatta a vari stili, la Collezione SIREN unisce un’artigianalità senza tempo con soluzioni pratiche, creando un ambiente armonioso e accogliente
- Libreria Salvaspazio: Occupando solo 31,5 x 24,1 cm a terra, questa libreria verticale alta 174,5 cm sfrutta al massimo lo spazio in altezza. È la soluzione ideale per i piccoli ambienti, offrendo un'ampia capacità per mantenere la casa in ordine
- Libreria con Anta: Dotata di 6 livelli che combinano ripiani aperti e 1 anta per oggetti privati e da esposizione. Con i ripiani 1, 4 e 5 regolabili in altezza, puoi organizzare in modo flessibile libri alti o decorazioni in base alle tue esigenze
- Scaffale Portaoggetti: Non preoccuparti di montaggi complicati. Tutte le parti di questo mobiletto salvaspazio sono chiaramente etichettate. Seguendo le istruzioni dettagliate, puoi assemblarlo rapidamente senza attrezzi, risparmiando tempo
- Scaffale In Legno: Realizzato in pannello di truciolato e MDF, ogni livello supporta 10 kg per un carico totale di 60 kg. Il kit antiribaltamento incluso fissa saldamente la libreria alla parete con viti per prevenire ribaltamenti
- Facile da montare: Il montaggio è un gioco da ragazzi grazie alle istruzioni semplici e alle parti etichettate, senza bisogno di attrezzi. Organizza e abbellisci rapidamente il tuo spazio con questa libreria, migliorando il fascino della tua casa
Dettagli
- Colore
- Bianco Nuvola
- Formato
- 31,8L x 24P x 175A cm
In breve
VASAGLE Libreria con 1 Anta, 31,5 x 24,1 x 174,5 cm | Scaffale Verticale, per Soggiorno Studio Ufficio Camera da Letto, Bianco Nuvola, Collezione Siren LBC401W01 costa 47,24 € su Amazon.it, rispetto a 62,99 € di prezzo precedente (risparmio 15,75 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 2 novembre 2026 alle 16:45; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 891 recensioni.
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