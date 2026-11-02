eSUN PETG filamento 1,75 mm, filamento PETG Basic 2kg Trasparente
4,6 su 5 su Amazon, 374 recensioni
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Caratteristiche
- 【Filamento PETG Basic】: eSUN PETG Basic combina i vantaggi del PLA e dell'ABS, con un'eccellente chiarezza, traslucenza e alta lucentezza. Inoltre, ha una buona resistenza agli urti, una buona forza meccanica, resistenza agli agenti atmosferici e resistenza chimica, che può essere una buona scelta economica per voi.
- 【Alta compatibilità】: eSUN PETG Basic presenta i vantaggi di un'elevata tenacità e di buone proprietà meccaniche (come l'ABS), oltre alle caratteristiche di facilità di stampa e di minima deformazione (come il PLA). Può essere ampiamente utilizzato in giocattoli, articoli di cancelleria, accessori elettronici, contenitori per cosmetici, ecc.
- 【Tolleranza dimensionale stabile】: eSUN PETG Basic ha una tolleranza minima e una bassa deformazione per garantire un'alimentazione coerente e stampe stabili, un buon incollaggio degli strati, meno stringing, nessuna bolla, nessuna crepa, nessuna deformazione, che consente un'eccellente qualità della superficie e un'elevata precisione.
- 【Senza grovigli e senza intasamenti】: eSUN PETG Basic ha una buona rotondità e una stretta tolleranza di diametro, un buon avvolgimento, non si sovrappone e non si aggroviglia. Inoltre, si fonde bene, aspira in modo fluido e costante senza intasare l'ugello o l'estrusore.
- 【Confezione sigillata sottovuoto】: eSUN PETG Basic viene fornito in un sacchetto sottovuoto sigillato con un sacchetto essiccante, che può facilmente mantenere i filamenti della stampante 3D in una condizione di conservazione ottimale e priva di polvere o sporco.
Dettagli
- Colore
- Trasparente-2KG
- Formato
- 2KG
In breve
eSUN PETG filamento 1,75 mm, filamento PETG Basic 2kg Trasparente costa 22,27 € su Amazon.it, rispetto a 35,99 € di prezzo precedente (risparmio 13,72 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 2 novembre 2026 alle 17:30; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 374 recensioni.
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