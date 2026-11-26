Shokz OpenDots ONE cuffie open-ear, Audio Dolby Premium - Nero | auricolari a clip da 6,5 g, Bluetooth 5.4, wireless con microfono, 40h autonomia, ricarica rapida, IP54, panno pulizia
4,4 su 5 su Amazon, 2.785 recensioni
-50% 98,99 €
Prima
199,00 €, risparmi 100,01 €
Prezzo rilevato su Amazon il : su Amazon può essere cambiato.
Caratteristiche
- Comodi da indossare per periodi prolungati: con un peso di soli 6,5 g e una struttura in silicone morbido come la pelle, gli OpenDots ONE sono così naturali che ti dimenticherai di indossarli. Sono perfettamente compatibili con occhiali, cappelli, berretti e altri accessori: ideali per gli spostamenti quotidiani, il lavoro o l'aria aperta. Nota: questo prodotto contiene silicone. Qualora tu sia un soggetto allergico al silicone, tienilo in considerazione.
- Suono immersivo e potente: Dolby Audio offre un audio immersivo e realistico, mentre il nostro sistema a doppio driver Bassphere, combinato con la tecnologia 2.0 OpenBass, garantisce un suono profondo e potente. Ottimizza l'audio nell'app Shokz con 4 equalizzatori preimpostati e 2 personalizzati, per rispondere a tutte le tue esigenze.
- Fino a 40 ore di ascolto: 10 ore di musica con una singola carica e fino a 40 ore con la custodia di ricarica. Una ricarica rapida di 10 minuti garantisce 2 ore di riproduzione, mentre la ricarica wireless standard semplifica le cose.
- Mini e potenti: una volta agganciato, ogni auricolare si adatta automaticamente agli orecchi sinistro e destro, consentendo un utilizzo intercambiabile. I microfoni con cancellazione del rumore basati sull'intelligenza artificiale catturano la tua voce e filtrano i rumori ambientali in tempo reale, garantendo chiamate cristalline. Grazie alla resistenza all'acqua IP54, sono realizzati per accompagnarti nei tuoi allenamenti e nella vita di tutti i giorni.
- Vestibilità sicura e duratura: realizzati con una piastra in lega di titanio ultrasottile e flessibile, gli auricolari JointArc si adattano comodamente a diverse forme e dimensioni delle orecchie. Sono stati testati per resistere a oltre 5.000 piegamenti e mantenere comunque la loro forma originale, garantendo una vestibilità sicura. Per ottenere le massime prestazioni, evitare di piegarli o aprirli eccessivamente.
- Indossate correttamente le cuffie e controllate il volume per poter sentire il traffico quando fate sport all’aperto. Andare in bicicletta o guidare con OpenDots One può distrarre l’attenzione, causare potenziali incidenti e può violare le leggi e i regolamenti applicabili. Utilizzate questo prodotto in conformità alle normative e ai regolamenti locali.
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- Standard
In breve
Shokz OpenDots ONE cuffie open-ear, Audio Dolby Premium - Nero | auricolari a clip da 6,5 g, Bluetooth 5.4, wireless con microfono, 40h autonomia, ricarica rapida, IP54, panno pulizia costa 98,99 € su Amazon.it, rispetto a 199,00 € di prezzo precedente (risparmio 100,01 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 09:49; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 2.785 recensioni.
Informativa sulle offerte
In qualità di Affiliato Amazon, InfoOggi riceve un guadagno dagli acquisti idonei: se compri da un link di questa pagina, potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te.
I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.