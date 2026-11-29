Swiffer Duster, Ricariche Piumini Catturapolvere, 54 Panni, Giga Pack | Cattura 3 Volte Più Polvere e Peli/Capelli Rispetto alla Scopa Tradizionale, Migliaia di Microfibre, Anti Odore
4,8 su 5 su Amazon, 1.781 recensioni
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Caratteristiche
- EFFICACIA: il piumino cattura polvere Swiffer Duster cattura e blocca 3 volte più polvere, sporco e peli di animali rispetto a una scopa tradizionale
- PULIZIA RAPIDA CON MASSIMI RISULTATI: La pulizia che desideri nel tempo che hai a disposizione efficace per la maggior parte delle superfici; Non lascia alcun residuo
- CONFEZIONE: 20 ricambi piumino (manico del piumino venduto separatamente)
- CONSIGLI D'USO: inserire nell'apposito manico il piuminetto, passare per pulire e raccogliere la polvere, dopo l'uso rimuovere il piuminetto e smaltirlo adeguatamente
- PUNTI DIFFICILI DA RAGGIUNGERE: il piuminetto Swiffer riesce ad arrivare nei punti più difficili da raggiungere come piccoli spazi tra gli scaffali o tra i termosifoni
- TECNOLOGIA TRAP + LOCK: Scuoti il piuminetto Swiffer prima di posizionarlo sul manico ergonomico per attivare la tecnologia Trap + Lock on le migliaia di fibre morbide e flessibili
Dettagli
- Colore
- Multicolor
- Formato
- Taglia unica
- Pezzi nella confezione
- 6
In breve
Swiffer Duster, Ricariche Piumini Catturapolvere, 54 Panni, Giga Pack | Cattura 3 Volte Più Polvere e Peli/Capelli Rispetto alla Scopa Tradizionale, Migliaia di Microfibre, Anti Odore costa 22,99 € su Amazon.it, rispetto a 47,00 € di prezzo precedente (risparmio 24,01 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 29 novembre 2026 alle 10:19; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,8 su 5 con 1.781 recensioni.
Informativa sulle offerte
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