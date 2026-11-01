Sparrow Tumbler with Straw -620ml- Metal Water Bottle Insulated with Straw | Borracce Termiche Acciaio Inox, Bottiglia Termica Tazza Mug, Antigoccia senza BPA, Caldo e Freddo, Lavastoviglie, per Auto
4,4 su 5 su Amazon, 933 recensioni
-10% 16,19 €
Prima
17,95 €, risparmi 1,76 €
Prezzo rilevato su Amazon il : su Amazon può essere cambiato.
Caratteristiche
- Materiali Sicuri: Il corpo della bottiglia è realizzato in acciaio inox 18/8 per uso alimentare, e le parti a contatto con le bevande sono prive di BPA. Adatta all’uso quotidiano a scuola, negli spostamenti e nelle attività all’aperto.
- Design Ergonomico: Dotata di cannuccia pieghevole e morbida maniglia portatile, è facile da trasportare e rende più comodo bere. Il corpo con isolamento sottovuoto a doppia parete mantiene le bevande fredde per circa 12 ore.
- Compatibile Con i Portabicchieri Dell’auto: La base stretta si adatta alla maggior parte dei portabicchieri auto, ideale per fitness, campeggio, escursioni o uso in ufficio.
- Facile Da Pulire: Lavabile in lavastoviglie. L’ampia apertura facilita l’aggiunta di cubetti di ghiaccio e la pulizia con una spazzola, rendendo più semplice la pulizia e la manutenzione quotidiana.
- Attenzione al Cliente: Diamo grande importanza all’esperienza dei nostri clienti e offriamo un servizio post-vendita affidabile per i prodotti Super Sparrow, aiutando a risolvere eventuali problemi legati a difetti di fabbricazione.
Dettagli
- Colore
- Cobalto
- Formato
- 620 ml
In breve
Sparrow Tumbler with Straw -620ml- Metal Water Bottle Insulated with Straw | Borracce Termiche Acciaio Inox, Bottiglia Termica Tazza Mug, Antigoccia senza BPA, Caldo e Freddo, Lavastoviglie, per Auto costa 16,19 € su Amazon.it, rispetto a 17,95 € di prezzo precedente (risparmio 1,76 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 1 novembre 2026 alle 12:38; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 933 recensioni.
Informativa sulle offerte
In qualità di Affiliato Amazon, InfoOggi riceve un guadagno dagli acquisti idonei: se compri da un link di questa pagina, potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te.
I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.