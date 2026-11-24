JBL Tour One M3, Cuffie Wireless Over-Ear Bluetooth, Nero | Cancellazione Adattativa del Rumore, 70 Ore di Autonomia, Confortevoli, Suono JBL Spatial 360 con Head Tracking
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Caratteristiche
- Lunga autonomia: goditi fino a 70 ore di musica e chiamate con una sola carica delle cuffie senza fili JBL Tour One M3, più 5 ore extra con una ricarica rapida di cinque minuti per restare connesso tutta la settimana
- Suono di alta qualità: le cuffie offrono il suono JBL Pro con un audio hi-res immersivo senza distorsioni, audio JBL Spatial 360 e potenti driver Mica Dome da 40 mm per alti nitidi e bassi profondi
- Facile connessione: abbina le cuffie a due dispositivi Bluetooth in contemporanea o usa Auracast per ricevere contenuti da dispositivi compatibili, come TV o console di gaming tramite l'app JBL
- Isolamento dal mondo: con 8 microfoni e True Adaptive Noise Cancelling 2.0, JBL Tour One M3 riducono i rumori indesiderati; personalizza l'ascolto con le funzioni Ambient Aware e Talk Thru disponibili nell'app
- Profilo uditivo personalizzato: usa Personi-Fi 2.0 nell'app JBL Headphones per un test uditivo che ottimizza il suono con un EQ a 12 bande e bilanciamento L/R per un audio preciso
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- 1x500ml
- Pezzi nella confezione
- 8
In breve
JBL Tour One M3, Cuffie Wireless Over-Ear Bluetooth, Nero | Cancellazione Adattativa del Rumore, 70 Ore di Autonomia, Confortevoli, Suono JBL Spatial 360 con Head Tracking costa 229,99 € su Amazon.it, rispetto a 349,99 € di prezzo precedente (risparmio 120,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 12:53; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 439 recensioni.
Informativa sulle offerte
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