Cerca

Oral-B iO 10 Spazzolino Elettrico, Nero, Testina, Custodia, Dentifricio | Testina di Ricambio per Spazzolino Elettrico, Ricaricabile, Caricatore Magnetico, Custodia da Viaggio, Dentifricio Pro Expert

4,8 su 5 su Amazon, 40 recensioni

Oral-B iO 10 Spazzolino Elettrico, Nero, Testina, Custodia, Dentifricio | Testina di Ricambio per Spazzolino Elettrico, Ricaricabile, Caricatore Magnetico, Custodia da Viaggio, Dentifricio Pro Expert

-40% 299,99 €

Prima 499,99 €, risparmi 200,00 €

Acquista su Amazon

Prezzo rilevato su Amazon il : su Amazon può essere cambiato.

Caratteristiche

  • RIVOLUZIONARIA TECNOLOGIA MAGNETICA iO per la migliore pulizia di Oral-B di sempre, per una sensazione di pulizia professionale e un incredibile spazzolamento personalizzato
  • Combina l’ESCLUSIVA TESTINA ROTONDA dello spazzolino Oral-B con DELICATE MICRO-VIBRAZIONI, per una sensazione di freschezza e pulizia in bocca; gengive più sane al 100% in una settimana rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale
  • CARICATORE iO SENSE INTELLIGENTE con funzione live-coaching personalizzata, ti guida intuitivamente in tempo reale per una pulizia su misura per te
  • MONITORAGGIO 3D DEI DENTI grazie all’Intelligenza Artificiale monitora lo spazzolamento delle superfici anteriori, superiori e posteriori dei denti guidandoti verso una pulizia completa
  • DISPLAY INTERATTIVO A COLORI segnala informazioni importanti, comprese le modalità di spazzolamento e il promemoria per la sostituzione della testina, ti saluta quando lo accendi e ti sorride quando fai un buon lavoro

Dettagli

Colore
Mixed
Formato
1 unità (Confezione da 1)

In breve

Oral-B iO 10 Spazzolino Elettrico, Nero, Testina, Custodia, Dentifricio | Testina di Ricambio per Spazzolino Elettrico, Ricaricabile, Caricatore Magnetico, Custodia da Viaggio, Dentifricio Pro Expert costa 299,99 € su Amazon.it, rispetto a 499,99 € di prezzo precedente (risparmio 200,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 1 novembre 2026 alle 17:31; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,8 su 5 con 40 recensioni.

Tutte le offerte di oggi

Informativa sulle offerte

In qualità di Affiliato Amazon, InfoOggi riceve un guadagno dagli acquisti idonei: se compri da un link di questa pagina, potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te.

I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.