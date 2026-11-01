Oral-B iO 10 Spazzolino Elettrico, Nero, Testina, Custodia, Dentifricio | Testina di Ricambio per Spazzolino Elettrico, Ricaricabile, Caricatore Magnetico, Custodia da Viaggio, Dentifricio Pro Expert
4,8 su 5 su Amazon, 40 recensioni
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Caratteristiche
- RIVOLUZIONARIA TECNOLOGIA MAGNETICA iO per la migliore pulizia di Oral-B di sempre, per una sensazione di pulizia professionale e un incredibile spazzolamento personalizzato
- Combina l’ESCLUSIVA TESTINA ROTONDA dello spazzolino Oral-B con DELICATE MICRO-VIBRAZIONI, per una sensazione di freschezza e pulizia in bocca; gengive più sane al 100% in una settimana rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale
- CARICATORE iO SENSE INTELLIGENTE con funzione live-coaching personalizzata, ti guida intuitivamente in tempo reale per una pulizia su misura per te
- MONITORAGGIO 3D DEI DENTI grazie all’Intelligenza Artificiale monitora lo spazzolamento delle superfici anteriori, superiori e posteriori dei denti guidandoti verso una pulizia completa
- DISPLAY INTERATTIVO A COLORI segnala informazioni importanti, comprese le modalità di spazzolamento e il promemoria per la sostituzione della testina, ti saluta quando lo accendi e ti sorride quando fai un buon lavoro
Dettagli
- Colore
- Mixed
- Formato
- 1 unità (Confezione da 1)
In breve
Oral-B iO 10 Spazzolino Elettrico, Nero, Testina, Custodia, Dentifricio | Testina di Ricambio per Spazzolino Elettrico, Ricaricabile, Caricatore Magnetico, Custodia da Viaggio, Dentifricio Pro Expert costa 299,99 € su Amazon.it, rispetto a 499,99 € di prezzo precedente (risparmio 200,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 1 novembre 2026 alle 17:31; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,8 su 5 con 40 recensioni.
Informativa sulle offerte
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