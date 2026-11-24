THUN - Angelo sonnellino - Amore- ceramica - Collezione Angeli - 4.3 x 3.8 x 7.1 cm
4,8 su 5 su Amazon, 662 recensioni
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Caratteristiche
- L'Angelo Sonnellino Amore in ceramica è una figura che irradia un calore avvolgente e profondo; con la sua espressione dolce, è un simbolo di affetto, ottimo come regalo per trasmettere amore e vicinanza
Dettagli
- Colore
- Bianco Porcellana
- Formato
- 4.3 x 3.8 x 7.1 cm
In breve
THUN - Angelo sonnellino - Amore- ceramica - Collezione Angeli - 4.3 x 3.8 x 7.1 cm costa 13,20 € su Amazon.it, rispetto a 18,90 € di prezzo precedente (risparmio 5,70 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 10:34; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,8 su 5 con 662 recensioni.
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