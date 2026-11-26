SEVERIN Forno a Microonde Compatto, 19 Litri, 700W - MW 9180 | 6 Livelli Potenza, con Funzione Grill. Soluzione Salvaspazio (44,5X36x24 Cm). Scongelamento e Timer, Libera Installazione
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Caratteristiche
- DESIGN COMPATTO 19 LITRI: con una capacità di 19 litri, questo microonde è una soluzione salvaspazio per ogni cucina; le dimensioni contenute (44,5 x 36,0 x 24,0 cm) permettono l'inserimento in ogni arredamento
- 6 LIVELLI DI POTENZA: i 700W di potenza sono regolabili su 6 diversi livelli per adattarsi a ogni tipo di pietanza; include una pratica funzione di scongelamento per riscaldare delicatamente i cibi congelati
- FUNZIONE GRILL CON GRIGLIA INCLUSA: la funzione grill può essere usata separatamente o in combinazione con il microonde; la griglia inclusa permette di ottenere una doratura delle pietanze
- INTERNO LACCATO RESISTENTE: la cavità interna è laccata e resistente al calore; questo tipo di rivestimento permette una manutenzione rapida dopo l'utilizzo dell'apparecchio
- TIMER 30 MINUTI E DETTAGLI CROMATI: dotato di timer regolabile fino a 30 minuti con segnale acustico di fine cottura; il design nero è completato da maniglia e comandi rotanti con elementi cromati
Dettagli
- Colore
- Nero
In breve
SEVERIN Forno a Microonde Compatto, 19 Litri, 700W - MW 9180 | 6 Livelli Potenza, con Funzione Grill. Soluzione Salvaspazio (44,5X36x24 Cm). Scongelamento e Timer, Libera Installazione costa 49,99 € su Amazon.it, rispetto a 69,99 € di prezzo precedente (risparmio 20,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 10:38; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,3 su 5 con 207 recensioni.
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