Calvin Klein Uomo Felpa Fleece Retro Graphic con Scollo Rotondo, Blu (Casual Blue), M
4,2 su 5 su Amazon, 41 recensioni
-70% 26,99 €
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89,90 €, risparmi 62,91 €
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Caratteristiche
- Tessuto felpato per comfort termico
- Grafica frontale
- Vestibilità regolare
Dettagli
- Colore
- Purple (Casual Blue )
- Formato
- M
In breve
Calvin Klein Uomo Felpa Fleece Retro Graphic con Scollo Rotondo, Blu (Casual Blue), M costa 26,99 € su Amazon.it, rispetto a 89,90 € di prezzo precedente (risparmio 62,91 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 09:07; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,2 su 5 con 41 recensioni.
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