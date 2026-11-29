Tommy Jeans Uomo Giacca a Vento Fleece Chicago con Cappuccio, Grigio (Washed Black), XL
4,6 su 5 su Amazon, 17 recensioni
-65% 48,99 €
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139,90 €, risparmi 90,91 €
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Caratteristiche
- Giacca realizzata in tessuto tecnico con interno in fleece (poliestere), progettata per offrire comfort, calore leggero e protezione durante la mezza stagione e i periodi freschi
- Design sportivo con chiusura full zip, cappuccio regolabile e vestibilità regular fit, utile per un look urbano e casual tipico della linea Tommy Jeans Chicago
- Dotata di tasche laterali e dettagli logo Tommy Jeans sul petto, per uno stile funzionale e riconoscibile adatto per l’uso quotidiano
Dettagli
- Colore
- GREY (Washed Black)
- Formato
- XL
In breve
Tommy Jeans Uomo Giacca a Vento Fleece Chicago con Cappuccio, Grigio (Washed Black), XL costa 48,99 € su Amazon.it, rispetto a 139,90 € di prezzo precedente (risparmio 90,91 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 29 novembre 2026 alle 10:35; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 17 recensioni.
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