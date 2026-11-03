PETTI Artigiani Italiani - Tovaglia Antimacchia Quadrata 140x140 Copritavolo Cucina Disegno Lemon X4 Posti (140x140 cm) 100% Made in Italy
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Caratteristiche
- 👉 Petti Artigiani Italiani - Tovaglia Antimacchia Copritavolo Cucina con Stampa Digitale Alta Definizione 4k
- 👉 Lo scopo della Tovaglia o Copritavolo, oltre a quello di Salvaguardare la superficie del tuo Tavolo da graffi e sporcizia, è anche quello di donare alla tua cucina, o sala da pranzo, un tocco di Vivacità e di Allegria grazie alle nostre Stampe Digitali in Alta Definizione 4k Uniche ed Originali
- 👉 La Confezione Contiene: 1Pz Tovaglia Copritavolo Quadrata di Dimensioni X4 Posti (140x140 cm)
- 👉 Tessuto: 100% Microfibra - Produzione: 100% Made in Italy
- 👉 Consigliato il lavaggio a mano con spugna e detersivo liquido
Dettagli
- Colore
- Lemon 02
- Formato
- 140 x 140 cm (Quadrata)
In breve
PETTI Artigiani Italiani - Tovaglia Antimacchia Quadrata 140x140 Copritavolo Cucina Disegno Lemon X4 Posti (140x140 cm) 100% Made in Italy costa 19,05 € su Amazon.it, rispetto a 24,90 € di prezzo precedente (risparmio 5,85 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 3 novembre 2026 alle 15:12; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,3 su 5 con 1.215 recensioni.
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