Hoover HW3 Aspirapolvere e Lavapavimenti Senza Fili | Lava Pavimenti Duri e Delicati, 40 Min Autonomia, Anti-Groviglio, Auto-Pulizia con Aria Fredda, Doppio Bordo
3 su 5 su Amazon, 51 recensioni
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Caratteristiche
- LAVAPAVIMENTI HW3: La nuova lavapavimenti e aspirapolvere è il vero elettrodomestico tutto in uno per pulire i pavimenti duri con il minimo sforzo. Aspira, lava e asciuga – pulizia senza fatica in un unico gesto!
- MODALITÀ 2in1: Personalizza le tue pulizie con due modalità dedicate: solo aspirazione e aspirazione + lavaggio, con un’autonomia fino a 40 minuti. Usa la prima per l’aspirazione quotidiana e la seconda per una pulizia profonda. Attiva la funzione Turbo per una potenza di aspirazione extra in entrambe le modalità.
- MANOVRABILITÀ: Pulisci con facilità in casa e intorno ai mobili grazie al sistema autopropulsivo integrato. Raggiungi la polvere nascosta sotto i mobili e goditi una pulizia senza sforzo.
- PULIZIA DEI BORDI: La nostra lavapavimenti e aspirapolvere senza filo è perfetta per pulire a fondo i bordi su entrambi i lati della spazzola, garantendo una pulizia accurata anche lungo i battiscopa.
- MANUTENZIONE FACILE E IGIENICA: Questa aspirapolvere per pavimenti duri è progettata per una manutenzione facile e veloce grazie alla funzione anti-groviglio e al sistema autopulente, che pulisce in autonomia il rullo e la ventilazione dell'aria aiuta a prevenire cattivi odori.
- PERFORMANCE EFFICACI: Potente aspirazione da 16.000 Pascal¹ per una pulizia e asciugatura efficace in una sola passata.
- HOOVER: Progettiamo prestazioni che durano nel tempo. La nostra missione è semplificare la tua vita quotidiana con prodotti pensati per le tue esigenze, in modo che tu possa passare meno tempo a pulire e più tempo a dedicarti a ciò che conta davvero.
Dettagli
- Colore
- Nero/Azzurro
In breve
Hoover HW3 Aspirapolvere e Lavapavimenti Senza Fili | Lava Pavimenti Duri e Delicati, 40 Min Autonomia, Anti-Groviglio, Auto-Pulizia con Aria Fredda, Doppio Bordo costa 127,49 € su Amazon.it, rispetto a 279,99 € di prezzo precedente (risparmio 152,50 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 22:24; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 3 su 5 con 51 recensioni.
Informativa sulle offerte
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