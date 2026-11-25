Mandarina Duck Mellow Leather Wallet, Accessori da Viaggio-Portafogli Donna, Pecan Dado, Taglia Unica
4,3 su 5 su Amazon, 13 recensioni
-58% 29,49 €
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70,00 €, risparmi 40,51 €
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Caratteristiche
- Portafoglio formato piccolo in pelle di origine italiana con portamonete chiuso da zip e sul lato spazi per carte e tessere tenute in sicurezza con chiusura a bottone.
Dettagli
- Colore
- Pecan Dado
- Formato
- Taglia Unica
In breve
Mandarina Duck Mellow Leather Wallet, Accessori da Viaggio-Portafogli Donna, Pecan Dado, Taglia Unica costa 29,49 € su Amazon.it, rispetto a 70,00 € di prezzo precedente (risparmio 40,51 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 20:33; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,3 su 5 con 13 recensioni.
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