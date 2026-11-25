STANLEY 1913 Quencher H2.0 Flowstate Borraccia Con Cannuccia 1.18L - Azure | Freddo Per 11 Ore - Con Ghiaccio Per 48 Ore - Senza BPA - Tazza Termica Con Manico
4,4 su 5 su Amazon, 15.344 recensioni
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Caratteristiche
- FREDDO PER 2 GIORNI: Rimanete idratati ovunque! La Stanley Cup mantiene le bevande ghiacciate per 2 giorni e fredde per 10 ore, grazie all'isolamento sottovuoto a doppia parete. La tazza termica Quencher H2.O FlowState contiene 1,2 litri.
- SOSTENIBILITÀ DA STANLEY: In Stanley crediamo che invenzione e originalità possano creare una vita più sostenibile e ridurre l’uso di materiali usa e getta. Con forti impegni sulla sostenibilità, puntiamo ogni anno ad aumentare i materiali riciclati.
- FLOWSTATE COPERCHIO AVVITABILE A 3 POSIZIONI: Usa la cannuccia per sorseggiare a mani libere. Rimuovila e ruota per bere senza. Il coperchio semi-chiuso è a prova di schizzi. Il foro per bere può rimanere aperto.
- LAVABILE IN LAVASTOVIGLIE: Questa bottiglia termica è progettata per essere pulita con facilità. Il coperchio si smonta per una pulizia accurata. Ogni parte di questa borraccia termica con cannuccia è lavabile in lavastoviglie.
- GARANZIA A VITA: “Realizzata per la vita” è un motto che Stanley porta avanti dal 1913 con la promessa di fornire attrezzatura robusta e resistente per cibo e bevande; I prodotti Stanley hanno una garanzia a vita per difetti di fabbricazione
Dettagli
- Colore
- Azure
- Formato
- 1.2 L
In breve
STANLEY 1913 Quencher H2.0 Flowstate Borraccia Con Cannuccia 1.18L - Azure | Freddo Per 11 Ore - Con Ghiaccio Per 48 Ore - Senza BPA - Tazza Termica Con Manico costa 35,00 € su Amazon.it, rispetto a 55,00 € di prezzo precedente (risparmio 20,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 19:41; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 15.344 recensioni.
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