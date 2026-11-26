Tineco Floor ONE i6 Stretch Aspirapolvere e Lavapavimenti , 25.000Pa | Design piatto a 180°, Fino a 45 minuti di autonomia, Anti-Groviglio, Autopulizia
4,3 su 5 su Amazon, 2.050 recensioni
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Caratteristiche
- 25 000Pa* Potente aspirazione: Solleva e rimuove senza fatica sporco, detriti e capelli dai pavimenti, lavando e aspirando contemporaneamente, mantenendo i pavimenti sempre puliti e asciutti e lasciando la casa fresca e immacolata. *Basato sui dati del laboratorio Tineco.
- Design piatto a 180°: La macchina può essere reclinata fino a 180°, con un'altezza di soli 13 cm quando è reclinata, facilitando la pulizia delle zone basse e la rimozione della polvere nascosta, in modo da non lasciare nessun angolo della casa non pulito.
- Design antigroviglio: Intercetta senza sforzo peli e pellicce di animali domestici senza aggrovigliarsi, aspirandoli direttamente nel serbatoio dei rifiuti e garantendo una pulizia uniforme e continua.
- Autopulizia dell'intero percorso e asciugatura in 5 minuti con aria a 100℃:Con l'autopulizia ad acqua calda con un solo tocco, la spazzola a rullo, la bocchetta di aspirazione e il coperchio vengono puliti a fondo, seguiti da un'asciugatura rapida ad alta temperatura di 5 minuti, che riporta la spazzola a rullo a uno stato pulito e asciutto.
- Fino a 45* minuti di autonomia: Una singola carica consente 45 minuti di utilizzo continuo, rendendo conveniente la pulizia di varie aree della casa senza la necessità di frequenti ricariche. *Basato sui dati del laboratorio Tineco.
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- Normal
In breve
Tineco Floor ONE i6 Stretch Aspirapolvere e Lavapavimenti , 25.000Pa | Design piatto a 180°, Fino a 45 minuti di autonomia, Anti-Groviglio, Autopulizia costa 159,99 € su Amazon.it, rispetto a 189,00 € di prezzo precedente (risparmio 29,01 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 12:25; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,3 su 5 con 2.050 recensioni.
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