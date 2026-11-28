FITNESS Cappuccino Barrette Cereali Integrali 24 Barrette 23,5g | Con frumento e avena integrali fonte di fibre. Gusto Cappuccino. 24 barrette da 23,5g (564g)
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Caratteristiche
- Deliziose barrette di Cereali Integrali FITNESS al gusto Cappuccino
- Frumento e Avena Integrali, con vitamine e minerali
- Le barrette di Cereali Integrali FITNESS contengono vitamine, calcio e ferro; solo aromi naturali e nessun colorante
- Meno di 100 kcal per barretta, pratiche da portare sempre con te, per una colazione dove e quando vuoi
- Confezione da 24 barrette da 23,5g ciascuna: 564g totali
Dettagli
- Formato
- 13 cm x 23.8 cm x 10.3 cm
In breve
FITNESS Cappuccino Barrette Cereali Integrali 24 Barrette 23,5g | Con frumento e avena integrali fonte di fibre. Gusto Cappuccino. 24 barrette da 23,5g (564g) costa 8,99 € su Amazon.it, rispetto a 13,49 € di prezzo precedente (risparmio 4,50 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 21:38; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 133 recensioni.
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