THE NORTH FACE HOT SHOT MINI Zaino sportivo
5 su 5 su Amazon, 2 recensioni
-44% 43,99 €
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78,00 €, risparmi 34,01 €
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Caratteristiche
- Spallacci stampati a iniezione con schiuma PE per un comfort aggiuntivo
- Pannello posteriore imbottito in air-mesh con canale spinale e foglio in PE per un supporto extra
- Scomparto principale con tasca per tablet
Dettagli
- Colore
- Tnf Black
- Formato
- Taglia unica
In breve
THE NORTH FACE HOT SHOT MINI Zaino sportivo costa 43,99 € su Amazon.it, rispetto a 78,00 € di prezzo precedente (risparmio 34,01 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 13:24; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 5 su 5 con 2 recensioni.
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