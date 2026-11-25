Loacker, Calendario dell'Avvento, Cofanetto Regalo con Kit Decorazione | Calendario dell'Avvento con 24 Mini Wafer e Cioccolatini (10 Gusti), con Kit per Decorare le tue Feste, Regalo per Natale
4,5 su 5 su Amazon, 86 recensioni
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Caratteristiche
- 🎄CALENDARIO AVVENTO 2025: Il Calendario dell’Avvento Loacker 2025 è composto da 24 delizie Loacker, una per ogni giorno d'attesa. 24 piccoli specialità in 10 gusti diversi
- 🎁 OGNI GIORNO UNA SORPRESA: Le varianti di snack dolci e golosi sono state pensate per condividere momenti di puro piacere insieme alle persone che ami. Con Loacker l'avvento è ancora più buono
- 😋 RICETTA LOACKER: Questa confezione regalo contiene le specialità di Loacker in 24 mini delizie: Minis, Loackini, Tortine Mini e Patisserie nelle loro più golose versioni, per incontrare i gusti di grandi e piccoli, e sorprenderli di bontà
- PER UN NATALE ANCORA PIÙ DOLCE: Aggiungi un tocco di dolcezza al tuo Natale con una delizia che trasforma ogni istante in un momento di festa. Con Loacker, il Natale diventa un’occasione per condividere momenti speciali con le persone che ami, avvolti in un’atmosfera di felicità e dolcezza
- CREA E DECORA: Monta le casette dell’avvento, riempile con sorprese e componi un paesaggio natalizio magico da esporre o usare come decorazione per il tuo albero
- 📦 CURA NEL TRASPORTO: Il calendario verrà consegnato protetto da una cover di carta facilmente removibile per salvaguardare l'integrità di ogni casella e di tutte le sue bontà durante il trasporto
- RIBELLI MA BUONI: Dal 1925, Loacker creiamo wafer e snack con ingredienti selezionati, senza aromi nè coloranti e conservanti. Da sempre seguiamo la strada della qualità, perché ogni dettaglio conta quando si vuole fare qualcosa di davvero buono
Dettagli
- Colore
- Calendario + Kit per Decorazione - Nuova Versione
- Formato
- BLU 2025
In breve
Loacker, Calendario dell'Avvento, Cofanetto Regalo con Kit Decorazione | Calendario dell'Avvento con 24 Mini Wafer e Cioccolatini (10 Gusti), con Kit per Decorare le tue Feste, Regalo per Natale costa 11,90 € su Amazon.it, rispetto a 19,99 € di prezzo precedente (risparmio 8,09 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 20:49; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 86 recensioni.
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